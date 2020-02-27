Якщо Зеленський скаже, то мені вистачить двох хвилин, щоб написати заяву, - Загороднюк про свою можливу відставку

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю LB.ua.

Відповідаючи на запитання, чи збираються його звільнити, Загороднюк відповів, що йому нічого не відомо про це: "У мене немає ні найменшого підтвердження від керівництва країни про те, що це так".

"Чутки ходять ще з минулого року. Зараз, я так розумію, трохи активізувалися. Якщо президент України скаже, що не бачить більше мене на посаді міністра оборони, мені вистачить двох хвилин написати заяву. Жодних проблем. Але на цей момент я не чув про невиконання якихось доручень, проєктів у Міністерстві оборони, які б зробили очевидною мою відставку", - повідомив він.

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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що жодних заяв про відставку не писав.