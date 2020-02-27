Перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 підтвердили в Естонії

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це в четвер, 27 лютого, в прямому ефірі ранкового шоу Terevisioon на телеканалі ETV заявив міністр соціальних справ Танел Кійк.

"Сьогодні вранці надійшла інформація про те, що в Естонії станом на вечір вчорашнього дня виявлено першого зараженого. Йдеться про постійного жителя Естонії, який не є її громадянином. Більш точну інформацію дасть Департамент здоров'я", - розповів Кійк.

Заражений повернувся до Естонії в середу ввечері з Ірану. Зараз він ізольований.

"За моєю інформацією, йдеться про громадянина Ірану", - уточнив Танел Кійк.

За його словами, хворий прибув до Естонії автобусом з Риги, повітряним і морським транспортом він не користувався.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 89 евакуйованих з Уханя, які перебувають на обсервації в Нових Санжарах, коронавірус не виявлено, - Данілов

За даними Департаменту здоров'я, хворого помістили в клініку інфекційних захворювань при Ляєне-Талліннській центральній лікарні.

Більш детальну інформацію естонська влада має намір надати протягом дня на спеціальній пресконференції.

Радник Департаменту здоров'я Ірина Донченко від коментарів поки також відмовилася. "Ми скликаємо пресконференцію, на якій все розповімо", - сказала вона.

В останні дні Іран стає одним з епіцентрів поширення епідемії коронавірусу за межами Китаю. За даними на 26 лютого, кількість зафіксованих в Ірані випадків зараження досягло 95, збільшившись за добу більш ніж на 30. З Ірану коронавірус потрапив в кілька сусідніх країн на Близькому Сході.

Також читайте: В українки в Італії діагностували коронавірус COVID-19: дівчина в лікарні, її сім'я на карантині, - місцеві ЗМІ

Крім Ірану, стурбованість викликає спалах епідемії, який виник минулої п'ятниці в Італії, де за даними на 26 лютого захворіли понад триста осіб, причому тільки три випадки зараження були завезені ззовні. З Італії вірус, що викликає небезпечну для життя пневмонію, потрапив ще в кілька європейських країн.

Перше повідомлення про новий вид коронавірусу в Китаї було отримано Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) 31 грудня 2019 року. Через тиждень влада КНР офіційно підтвердила, що йдеться про новий вірус. Спочатку йому було присвоєно тимчасове найменування 2019 nCoV, а з 11 лютого вірус офіційно називається Covid-19. В кінці січня ВООЗ оголосила цю епідемію надзвичайною ситуацією міжнародного значення.