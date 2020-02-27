У Данії та Північній Македонії зафіксували перші випадки коронавірусу

Підтверджено перший випадок коронавірусу на території Північної Македонії. Йдеться про жінку 1970 року народження, яка деякий час перебувала в Італії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

За словами міністра охорони здоров'я країни Венко Філіпче, жінка протягом місяця перебувала у родичів в Італії. Вона хворіла два тижні, в зв'язку з чим пройшла первинну перевірку на вірус в італійській клініці. Після повернення до Північної Македонії жінка негайно звернулася в інфекційну лікарню.

Міністр додав, що інкубаційний період у хворої вже пройшов, тому небезпеки передачі вірусу немає.

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Також повідомляється про перший випадок зараження вірусом Covid-19 у Данії.

"У Данії підтвердили перший випадок зараження людини коронавірусом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пацієнт є працівником данського телемовника TV2.

Чоловік повернувся з відпустки на півночі Італії в понеділок, а в середу у нього почали з’являтися симптоми захворювання. Зараз він перебуває на карантині у своєму будинку на сході Данії.

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