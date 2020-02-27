У МЗС підтвердили зараження українки коронавірусом в Італії

Про це повідомив "Укрінформу" директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, передає Цензор.НЕТ.

"У Неаполі підтверджено два випадки зараження коронавірусом, один з них - у 26-річної українки, яка працює на півночі в Кремоні і їздила на південь провідати батьків у Чіленто/Салерно. Позитивний результат на коронавірус має бути остаточно підтверджений клінікою "Спаланцані" в Римі", - зазначив він.

Директор департаменту поінформував, що хвора українка перебуває в інфекційному відділені лікарні "Котуньо" в Неаполі, її стан некритичний. Родичів, яких вона провідувала, помістили на карантин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Італії кількість хворих на коронавірус зросла з 322 до 453

Погорельцев також повідомив, що Генконсульство України в Неаполі підтримує контакт з місцевим штабом.

Нагадаємо, раніше місцеві ЗМІ повідомили, що в українки в Італії діагностували коронавірус COVID-19.