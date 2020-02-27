"Укрзалізницю" залучать до ремонту і будівництва автодоріг, - "Укравтодор"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

За словами глави "Укравтодору" Олександра Кубракова, "Укравтодор" бере на себе координаційну роль для належного планування вантажних перевезень дорожньо-будівельними маршрутами "Укрзалізниці".

"Амбітні плани потребують злагодженої роботи державних і приватних установ і за умов розумної координації ми уникнемо затримок та зривів ремонтів"", - зазначив він.

Зазначається, що обмін інформацією про обсяги сировини, яку необхідно транспортувати, календарний план ремонтів буде відбуватися на базі "Укравтодору" з метою централізованого планування усіх робіт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 17 областях стартували ремонтні роботи на 68 дорожніх об'єктах, - "Укравтодор". КАРТА