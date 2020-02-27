В Україні з'явилася "грін-карта" для IT-фахівця, - заступник міністра цифрової трансформації Борняков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков на своїй сторінці в Facebook.

"В Україні стартує власна "грін-карта" - жовто-блакитна!", - написав він.

За словами Борнякова, це означає, що українським компаніям дозволено запросити на роботу 5000 фахівців, які зможуть:

отримати посвідку на постійне проживання, що спростить їм життя в Україні в довготривалому майбутньому

їм не потрібно буде отримувати щорічні дозволи на застосування праці іноземців;

їхнє працевлаштування здійснюється на тих самих умовах, що й для громадян України;

вони не прив’язані до конкретних термінів перебування в Україні;

вони не прив’язані до конкретного місця роботи та посади;

⠀вони мають можливість іммігрувати в Україну разом зі своєю родиною;

⠀вони зможуть відкривати ФОП!

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФОПам-айтішникам РРО не знадобиться, - Верланов

"Щороку українські університети випускають 15-17 тисяч ІТ-фахівців різних напрямів. Щороку в країні відкривається близько 40 тисяч вакансій для ІТішників. Навіть якщо кожного року буде працевлаштовано 100% випускників — нашим технологічним компаніям не вистачатиме фахівців. Відніміть від загальної кількість middle-senior спеціалістів, які їдуть працювати за кордон або воліють залишатися на фрілансі в американських гігантів — прірва розшириться ще більше", - зазначив Борняков.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук назвав 8 стартапів, які отримають державне фінансування на 9 млн грн.