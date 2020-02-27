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27.02.20 11:01

В Україні з'явилася "грін-карта" для IT-фахівця, - заступник міністра цифрової трансформації Борняков

Сьогодні Кабінет міністрів підтримав встановлення квоти на імміграцію з-за кордону 5000 висококваліфікованих фахівців для працевлаштування в українських IТ-компаніях.

В Україні з'явилася "грін-карта" для IT-фахівця, - заступник міністра цифрової трансформації Борняков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков на своїй сторінці в Facebook.

"В Україні стартує власна "грін-карта" - жовто-блакитна!", - написав він.

За словами Борнякова, це означає, що українським компаніям дозволено запросити на роботу 5000 фахівців, які зможуть:

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"Щороку українські університети випускають 15-17 тисяч ІТ-фахівців різних напрямів. Щороку в країні відкривається близько 40 тисяч вакансій для ІТішників. Навіть якщо кожного року буде працевлаштовано 100% випускників — нашим технологічним компаніям не вистачатиме фахівців. Відніміть від загальної кількість middle-senior спеціалістів, які їдуть працювати за кордон або воліють залишатися на фрілансі в американських гігантів — прірва розшириться ще більше", - зазначив Борняков.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук назвав 8 стартапів, які отримають державне фінансування на 9 млн грн.

В Україні зявилася грін-карта для IT-фахівця, - заступник міністра цифрової трансформації Борняков 01

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