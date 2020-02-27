Справу про узурпацію влади Януковичем безпосередньо контролює колишній адвокат Бабіков, призначений нещодавно заступником голови ДБР, - Закревська. ДОКУМЕНТ

Про це заявила адвокатка сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо справ проти Януковича, які передані в ДБР, то потрібно пам'ятати, що частина з них розслідується слідчими, безпосередньо підпорядкованими колишньому захиснику Януковича О. Бабікову. А не відділом у справах Майдану, який начебто виведений з-під керування Бабіковим напряму директору", - написала Закревська у Facebook.

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Як приклад вона навела провадження "щодо узурпації влади Януковичем", яке, за її даними, "розслідують слідчі, які перебувають під прямим контролем колишнього адвоката підозрюваного Януковича - першого заступника директора ДБР".

"У цьому провадженні відбулась чергова спроба розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Януковичу. Суд, до речі, не може обрати запобіжний підозрюваному Януковичу вже третій рік… Місяць тому інший суддя Печерського суду саме в цьому провадженні розглядав заяву Олександра Бабікова про відвід прокурора Нескородяного. На момент розгляду відводу Бабіков, який, власне, його подав, вже працював по інший бік барикад - першим заступником директора ДБР, якому підпорядковується головне слідче управління, в якому працюють тепер слідчі, що розслідують справу", - зазначила Закревська.







За словами Закревської, питання про те, чи перебуває справа про узурпацію влади Януковичем в управлінні, яке займається справами Майдану, чи в управлінні, яким керує Бабіков, ставилося директору ДБР Венедіктовій, але поки залишилося без відповіді.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков став першим заступником директора Державного бюро розслідувань.

Пізніше Бабіков заперечував, що представляв інтереси президента-втікача Віктора Януковича.

А ексгенпрокурор Юрій Луценко оприлюднив документи, які підтверджують, що Бабіков справді був адвокатом президента-втікача Віктора Януковича.