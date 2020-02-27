Кабмін затвердив порядок залучення кредитів Укравтодором під державні гарантії, - радник прем'єра Голик

Подробиці на своїй сторінці в Facebook повідомляє радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

Як пише Голик, затверджені постанови є складовою частиною глобальної програми розвитку інфраструктури, яка була ініційована Президентом Володимиром Зеленським та отримала назву "Велике Будівництво".

"Напередодні масового старту Національної програми "Велике Будівництво" по всій країні на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів день Укравтодору та доріг", - йдеться на сторінці радника прем'єра.

Постанови, прийняті Кабміном, стосуються залучення кредитів Укравтодором під державні гарантії, будівництва мостів та деяких трас.

"Прийнято Постанови:

- державні гарантії. Порядок залучення кредитних коштів для Укравтодору. 19,5 млрд грн;

- інвестиційний проект по трасі М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ. 90 млн грн;

- інвестиційний проект по трасі Н-07 Київ - Суми - Харків. 400 млн грн;

- окрема програма з ремонту мостів. Це стосується, в тому числі, мостів у Запоріжжі. 500 млн грн", - ділиться подробицями Голик.

Нагадаємо, в ході програми "Велике Будівництво" уряд і Укравтодор в 2020 році планують відремонтувати і побудувати 4 000 км доріг національного та міжнародного значення, а також 2 500 км доріг обласного значення. Для фінансування таких масштабних дорожніх робіт залучено понад 100 млрд гривень.