Евакуація українців з Італії поки що не планується, - МЗС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це повідомив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій департаменту консульської служби МЗС України Максим Коваленко.

"На цей момент про евакуацію з Італії (українців. - Ред.) не йдеться", - сказав він. Водночас консульська служба перебуває на постійному зв'язку з українцями, які зараз за кордоном, зокрема і в Італії.

Коваленко також наголосив, що всі прохання громадян України враховуються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за добу в Італії кількість хворих на коронавірус зросла із 322 до 453. Також зафіксовано 12 летальних випадків.

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