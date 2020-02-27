Прохасько, Кіяновська, ДахаБраха, опера "Йов": вже відомі лауреати Шевченківської премії-2020

Як стало відомо Суспільному, в номінації "Література" - два переможці: Маріанна Кіяновська з книгою віршів "Бабин Яр. Голосами" і Тарас Прохасько зі збіркою есеїв "Так, але ...", передає Цензор.НЕТ.

Вірші Маріанни Кіяновської — це своєрідні монологи жертв трагедії в Бабиному Яру або її свідків, глибоко психологічні та складні змістовно. До сприйняття цих творів потрібно бути готовими — емоційно та інформаційно. У книзі використані, зокрема, ескізи Ади Рибачук і Володимира Мельниченка для проекту пам’ятника жертвам Бабиного Яру.

Збірка есеїв "Так, але..." Тараса Прохасько стала книгою року-2019 BBC (номінація "Есеїстика"). Це історії, які з перших сторінок формують цілісну тему - як важливо відчувати і чути, це оповіді про родину та спогади. Письменник з любов'ю і трепетом описує Карпати і Західну Україну.

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У номінації "Публіцистика, журналістика" лауреаткою стала воєнна кореспондентка Євгенія Подобна з книгою "Дівчата зрізають коси". Це спогади 25 жінок, які брали участь в російсько-українській війні у складі Збройних сил України та добровольчих підрозділів у 2014-2018 роках. Йдеться про бойові операції різних років на Луганщині та Донеччині, про звільнення українських міст та сіл від окупантів, спогади про побратимів, місцевих мешканців, воєнний побут, а також роздуми про становище жінки в українському війську в різні періоди війни. Розповіді доповнені фотографіями із зони бойових дій.

Відомий український етно-хаос гурт "ДахаБраха" (Марко Галаневич, Ніна Гаренецька, Олена Цибульська, Ірина Коваленко) з альбомом "Шлях" (2016) здобув перемогу в номінації "Музичне мистецтво". Самі автори зазначили, що альбом створювався в дуже складний час для України. "Ми хочемо присвятити його тим, хто віддав своє життя за нашу свободу, тим, хто продовжує стояти на її сторожі і тим, хто йде непростим шляхом вільної людини, не втрачаючи надії", - йдеться в анотації.

У номінації "Візуальні мистецтва" переміг мистецький проєкт "Карусель" Олександра Глядєлова. Автор поєднує світлини, зроблені в різний час і за різних обставин - у дитячих інтернатах, місцях позбавлення волі, в'язничних лікарнях, включно з кадрами воєнної української реальності, в єдине полотно (коло). Візуальна послідовність перетворюється на цілісне нерозривне полотно колективної біографії. Художник виявляє основи людського в складності історичності як головної умови існування людини серед інших представників біологічного світу.

Опера-реквієм "Йов" ("Iyov", створена в 2015 році) Влада Троїцького, Романа Григоріва та Іллі Разумейка — лауреатка в номінації "Театральне мистецтво". "Йов" поєднує риси античної грецької драми, барокової опери, ораторії, реквієму та риси постмодерного театру. Музика опери поєднує мінімалізм і авангард, неокласицизм і рок.

Голова комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка Юрій Макаров у коментарі Суспільному пояснив, що цього року не вручатимуть премію в номінації "Кіномистецтво", оскільки, на думку членів комітету, представлені номінанти — фільм "Какофонія Донбасу" Ігоря Мінаєва та документальний фільм "Будинок "Слово" Тараса Томенка — не відповідають за масштабом суті премії.

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Стосовно двох лауреатів у номінації "Література" він зазначив, що такий прецедент уже був минулого року.

"Ми намагаємося зробити премію такою, яка б визначала перспективні тренди. Всі цьогорічні лауреати — енергетичні та сучасні, новаторські, відповідають баченню Тараса Шевченка як брендоутворювального фактора", - сказав Юрій Макаров.

За його словами, роботи-переможці мають бути цікаві насамперед молодим українцям. "Це своєрідний компас, як має розвиватися культура", - вважає голова комітету.