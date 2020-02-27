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27.02.20 12:13

Офіс Генпрокурора відстояв арешт майна соратника Януковича вартістю 22 млн грн

Завдяки зусиллям прокурорів Офісу Генерального прокурора суд залишив у силі арешт на майнові права на понад 22 млн грн, який накладено у ході досудового розслідування провадження за підозрою особи, наближеної до колишнього Президента України В. Януковича.

Офіс Генпрокурора відстояв арешт майна соратника Януковича вартістю 22 млн грн

Про це повідомляє пресслужба ОГП, передає Цензор.НЕТ.

Зазначена особа, за версією слідства, підозрюється в організації ухилення від сплати податків, підроблення документів та замаху на заволодіння бюджетними коштами (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України).

Так, Київський апеляційний суд повернув апеляційні скарги сторони захисту і представника суб’єкта господарювання на рішення Печерського райсуду про накладення арешту на корпоративні права (частки у статутному капіталі суб’єктів господарювання) у вказаному кримінальному провадженні. Суд апеляційної інстанції виніс таке рішення у зв’язку із закінченням строку на апеляційне оскарження відповідних рішень і відсутністю обґрунтованих підстав для його поновлення.

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