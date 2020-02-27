Офіс Генпрокурора відстояв арешт майна соратника Януковича вартістю 22 млн грн

Про це повідомляє пресслужба ОГП, передає Цензор.НЕТ.

Зазначена особа, за версією слідства, підозрюється в організації ухилення від сплати податків, підроблення документів та замаху на заволодіння бюджетними коштами (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України).



Так, Київський апеляційний суд повернув апеляційні скарги сторони захисту і представника суб’єкта господарювання на рішення Печерського райсуду про накладення арешту на корпоративні права (частки у статутному капіталі суб’єктів господарювання) у вказаному кримінальному провадженні. Суд апеляційної інстанції виніс таке рішення у зв’язку із закінченням строку на апеляційне оскарження відповідних рішень і відсутністю обґрунтованих підстав для його поновлення.

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