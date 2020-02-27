Вілкула та Колєснікова звільнили від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності справ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на дані реєстру судових рішень.

Вілкула і Колєснікова обвинувачували за ч.2 ст.364 ККУ – зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Такий злочин вважається тяжким і за нього передбачено до 6 років позбавлення волі, а строк давності притягнення до кримінальної відповідальності становить 10 років.

Але після скерування справ до суду обвинувачення змінили на ч.2 ст.367 ККУ – службова недбалість, що є злочином середньої тяжкості і строками давності 5 років. Це дозволило захисту клопотати про закриття справ. Зауважимо, що за бажання обвинуваченого справу можуть розглядати і після закінчення таких строків для встановлення істини.

Справу Вілкула закрито ще 28 січня цього року. В обвинуваченні йшлося про період з березня 2010 по грудень 2012, коли Вілкул був головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Ексчиновнику інкримінували незаконну зміну цільового призначення 21 га земель колективної власності правонаступників колишніх колгоспів з передачею в оренду ПАТ "Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат". Збитки правонаступників колгоспів оцінюються у понад 12 млн грн. Також вважається, що від зняття ґрунтового покриву без спеціального дозволу державі завдано збитків на суму 486 тис. грн.

Крім того, Вілкул як голова ОДА, за версією обвинувачення, незаконно змінив для ТОВ "АРТ ЛЕНД" вид угідь площею 45,4 га чим створив умови для подальшої незаконної зміни цільового призначення та заниження суми втрат сільськогосподарського виробництва. Збитки громадським інтересам у вигляді ненадходження втрат сільськогосподарського виробництва внаслідок зміни цільового призначення земельних ділянок оцінюються у понад 5 млн грн.

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Дії Вілкула перекваліфіковано на ч.2 ст.367 ККУ – службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам.

Адвокат Вілкула подав клопотання про звільнення його від відповідальності і закриття справи за строками давності.

При цьому сторона захисту наголосила, що вважає кримінальне провадження політично мотивованим, а всі дії Вілкула законними та обґрунтованими. Адвокат повідомив, що в діях його підзахисного відсутній не лише склад злочину, а й сама подія злочину.

Обвинувачений Вілкул надав письмову згоду на закриття справи, також підкресливши, що не вважає себе винним.

Прокурор і представник Дніпропетровської обласної ради не заперечували проти задоволення клопотання. Від голів селищних рад та колгоспів надійшли заяви, що вони згодні зі зміною обвинувачення.

Закриваючи справу, суд зазначив, що встановлення вини особи не вирішувалося. Водночас прокурор і представники потерпілих можуть звернутись до суду про відшкодування збитків в порядку цивільного судочинства.

Аналогічно закрито справу Колєснікова, який в часи президента Януковича був головою Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном. Йому інкримінували, що він затвердив зміни до переліку майна держпідприємства, що не підлягає приватизації, куди не було включено дві будівлі. У подальшому це дозволило продати об’єкти. Тяжкі наслідки державним інтересам оцінюються у понад 16 млн грн.

Обвинувачений та його захисник так само зазначили, що не визнають вину. Колєсніков також пов’язав обвинувачення зі своєю діяльністю як опозиційного політика та громадського діяча, але оскільки строки давності притягнення до відповідальності пройшли, то він не заперечує проти звільнення від кримінальної відповідальності та закриття справи.



Рішення щодо Вілкула і Колєснікова виносив один і той же суддя – Сергій Мельниченко.

Як пише Радіо "Свобода", за даними з прокуратури, справи щодо ексчиновників були розслідувані і восени минулого року направлені до суду, а суд, розглядаючи кримінальні провадження по суті, прийшов до висновку, що людей треба звільнити від кримінальної відповідальності за те, що термін притягнення до кримінальної відповідальності закінчився.

"Тобто ці особи вважаються винними в скоєнні злочину, вважаються такими, що мають судимість, але кримінальне покарання вони не будуть нести в зв'язку із закінченням строків давності", - пояснили в прокуратурі.

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Нагадаємо, 6 вересня 2019 року в ГПУ повідомили, що колишнім народним депутатам з фракції "Опозиційний блок" Олександру Вілкулу та Дмитру Колєснікову повідомили про підозрі у вчиненні злочину.

Пізніше з повідомлення прокуратури області стало відомо, що ексчиновників підозрювали в скоєнні правопорушень, передбачених статтею 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки). Зокрема, колишньому голові Дніпропетровської ОДА Олександру Вілкулу інкримінували угоди з землею 2 тисяч пайовиків. Дмитра Колєснікова підозрювали в тому, що, займаючи посаду голови Агентства держмайна, в 2014 році він підписав документи щодо відчуження майна Науково-дослідного та конструкторсько-технологічного інституту трубної промисловості імені Осади.

16 вересня 2019 року за рішенням суду, екснардепів від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова відпустили на поруки. Їхній поручитель, нардеп Дмитро Шпенов тоді заявив, що ніяких доказів їхньої провини немає.