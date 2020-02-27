Антикорупційний суд оштрафував екснардепа Бобова на 51 тис. грн за декларування недостовірної інформації на суму 124 млн грн (оновлено)

Прокурорами САП направлено до суду обвинувальний акт щодо народного депутата України VIII скликання, якому інкримінується надання недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Слідством встановлено, що народний обранець у щорічних деклараціях за 2015-2018 роки та у декларації, поданій у серпні 2019 року, перед звільненням із посади народного депутата, не вказав фінансові зобов’язання у розмірі 52 млн гривень, дорогу нерухомість, а також наявність у власності приватного підприємства з часткою в статутному капіталі 98,2%.

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26 лютого 2020 року під час підготовчого засідання між прокурором САП та обвинуваченим колишнім народним депутатом підписано угоду про визнання винуватості. Вироком Вищого антикорупційного суду затверджено зазначену угоду, особу визнано винною за ст. 366-1 КК України та призначено покарання у вигляді штрафу в сумі 51 тис. гривень. Крім того, особу позбавлено права обіймати посади, пов’язані із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на 1 рік.

За даними "Судового репортера", йдеться про екснардепа Геннадія Бобова. Колишній парламентарій не задекларував відомості про позики, земельну ділянку і триповерхову квартиру дружини у Швейцарії та інформацію, що він є власником приватного підприємства "Корсунь-Шевченківський оздоровчий центр "Рось". Загалом йшлося про недекларування активів на суму 124 млн грн.