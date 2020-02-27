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27.02.20 13:12

Партія "Голос" презентувала стратегію деокупації Донбасу та Криму

Народні депутати партії "Голос" на чолі із Сергієм Рахманіним запропонували план припинення війни на сході України та повернення окупованого Криму.

Партія "Голос" презентувала стратегію деокупації Донбасу та Криму

Про це вони заявили під час презентації в Музеї історії Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Нардепи описали кілька етапів деокупації українських територій:

Перший етап пояснює принцип "Довгострокового припинення вогню", ця пропозиція має на меті уточнити місця розташування і порядку перетину контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ), що спрямовано на полегшення перетину лінії розмежування цивільним населенням і страхування від незаконного проникнення представників незаконних збройних формувань.

Другий етап пропонує "Створення демілітаризованої зони", залучення міжнародної поліції і закріплення місць постійного перебування особового складу, озброєння і техніки ДПСУ, ЗСУ і НГУ поза демілітаризованою зоною, а також облаштування необхідної інфраструктури.

Третій етап присвячено "Початку процесу роззброєння", який передбачає узгодження умов, порядку та строків відведення, обліку, тимчасового зберігання та подальшого виведення (ліквідації) з території ТОТ ДЛО важкого озброєння і бронетехніки.

Четвертий етап має на меті "Створення передумов деокупації", який роз'яснює узгодження послідовних практичних кроків, спрямованих на спільну участь у системному процесі поступового повного розмінування території Донецької та Луганської областей.

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П'ятий етап пропонує "Безпосередній процес деокупації", який передбачає, забезпечує й фіналізує забезпечення діяльності тимчасових адміністрацій України, які здійснюватимуть управління під час реінтеграції.

Самі ж автори наголошують, що перелік цих етапів не є вичерпним і потребує поповнення.

"Найголовнішим, що допоможе втілити наш план у майбутньому, залишається політична воля держави і влади. Ми ж претендуємо тільки на одне: наша держава має бути цілісною і суверенною", - підкреслив нардеп Сергій Рахманін.

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