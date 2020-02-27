Влада не пройшла "тест на коронавірус", - Тимошенко

Про це вона сказала це в ефірі телеканалу "112 Україна", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

За її словами, йдеться не лише про інформаційні, а перш за все, про організаційні прорахунки.

"Перше, що потрібно було зробити, – відновити діяльність санітарно-епідеміологічної служби та можливість виклику лікаря додому. Як тільки стало відомо про стрімке розповсюдження коронавірусу у світі, потрібно було скоординуватися з усіма країнами, які мають спеціальні експрес-тести для виявлення коронавірусу, і з тими країнами, які вже почали займатися розробкою вакцини. Але, на жаль, влада згаяла час, загралася в "мовчанку" і тим самим лише розігнала паніку", – сказала Тимошенко.

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Лідерка "Батьківщини" вважає, що влада продовжує вдавати, що нічого не відбувається, незважаючи на те, що вірус стрімко поширюється Європою.

"Чому сьогодні про медичні питання говорить міністр економіки? Чому міністр охорони здоров’я без медичної освіти й взагалі без розуміння, якою сферою вона керує. І взагалі, як може міністр охорони здоров’я під час таких ризиків, які постали перед Україною в контексті світової епідемії, самоізолюватися на чотирнадцять днів у Нових Санжарах і керувати по скайпу?" – обурилася Тимошенко.

Вона вважає, що влада не пройшла "тест на коронавірус" і українці, по суті, змушені захищатися самі.