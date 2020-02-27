Антоненко не відмовлявся від експертиз у справі Шеремета, спільного допиту з Кузьменко та поліграфа, - заява адвокатів

Про це йдеться в їхній заяві, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за словами адвокатів МВС поширило три маніпулятивні твердження щодо Антоненка:

1) що він відмовився від проведення слідчого експерименту;

2) що він відмовився від надання свідчень і від одночасного допиту з Юлією Кузьменко;

3) що він відмовився від тесту на детекторі брехні.

"1) Антоненко не відмовлявся від проведення слідчого експерименту 02.01.2020, а наполягав на його проведенні в присутності вільно обраного захисника, як того вимагає закон, у чому йому було відмовлено. Нагадаємо, що цю дію слідчі намагалися провести без своєчасного попередження захисників (попереджений був тільки один захисник, який перебував у Харкові і не за три дні, а того ж дня о 16:55). Після цього пропозицій щодо обстановки і обставин події в установленому порядку від них не надходило.

2) Антоненко 28.12.2019 добровільно і вичерпно надав свідчення. Повна стенограма його допиту - за посиланням. Хоча жодного слова брехні у свідченнях Антоненка виявлено не було, сторона обвинувачення представила їх 04.02.2020 слідчому судді як одну з підстав для продовження строку тримання під вартою. Це вкотре демонструє несумлінність слідства і ефективність застосування такого методу захисту, як відмова надати свідчення.

3) Антоненко ніколи не відмовлявся від проходження тестування на детекторі брехні, але, з урахуванням якості подібних досліджень в Україні, а також виявлених стороною захисту очевидних ознак фальсифікації так званої "психологічної експертизи", наполягав і наполягає на проходженні поліграф-тестування лише фахівцями, які є членами американської чи британської асоціації поліграфологів і які не пов'язані з правоохоронними органами України", - йдеться в заяві.

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Також наголошується, що Антоненко 06.02.2020 письмово повідомив слідчого, що відмовляється від будь-якого подальшого співробітництва, поки не будуть виконані вимоги статті 221 КПК України, а саме - захист має бути ознайомлений з матеріалами розслідування, хоча б з тими, які були публічно розголошені раніше.

"18 лютого слідчий Бирко пообіцяв надати стороні захисту всі необхідні матеріали 19.02.2020 о 14:00, а захисники погодилися в такому разі на одночасний допит з Юлією Кузьменко. Однак слідчий Бирко своєї обіцянки не дотримав, унаслідок чого пан Антоненко, дотримуючись раніше заявленої позиції, від одночасного допиту відмовився. Пізніше з'ясувалося, що від одночасного допиту відмовилася й пані Кузьменко", - йдеться в заяві.

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Також адвокати зазначають, що Антоненко наполягає на вимірюванні свого зросту, а також на ознайомленні з його особистою карткою ув’язненого, яка не є матеріалами слідства, є інформацією про особу і не може бути прихована від нього згідно з частиною 3 статті 32 Конституції України.

"Зазначені законні вимоги підзахисного слідством повністю проігноровані. Станом на сьогодні проведено вимірювання зросту Антоненка, яке встановило його на рівні 179,7 см, проте слідство третій день не надає про це жодного офіційного документа", - йдеться в заяві.

Захист Антоненка закликає МВС України і Національну поліцію припинити інсинуації щодо підозрюваних і нагадує, що "вимірювання зросту повністю відкидають схожість підзахисного із чоловіком з місця злочину.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.