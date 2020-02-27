Білорусь готова до "реальної інтеграції" з Росією, але без "примусу", - Лукашенко

Про це Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні на зустрічі з головою Колегії Євразійської економічної комісії Михайлом Мясниковичем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Ми залишаємося, як завжди, віддані реальній інтеграції без примусу до інтеграції (новий термін з'явився в союзі - "примушування до інтеграції"). І дивно, що почалося це з примусу до інтеграції Білорусі. Розумієте, про що йдеться", - заявив білоруський лідер.

Він нагадав, що ще разом з першим президентом Росії Борисом Єльциним білоруська сторона завжди ініціювала реальну інтеграцію: "наших держав - Росії та Білорусі, економік, життя людей і так далі. Зберігаючи суверенітет і незалежність".

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"Ми тоді взагалі не говорили про те, що хтось має втратити суверенітет і незалежність. За всіх труднощів у ті часи ми знаходили розв'язки складних питань. Коли розбагатіли, особливо Росія, почалися незрозумілі штовханина і метушня. І, як я вже сказав , примушування до інтеграції", - звернув увагу Олександр Лукашенко.

Він підкреслив, що Білорусь однозначно виступає за реальну інтеграцію на класичних принципах, які знає весь світ.