Пропагандисти РФ поширюють фейкові повідомлення з обвинуваченнями українських воїнів у недотриманні режиму припинення вогню, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Командування російських окупаційних військ підтримує високий рівень напруженості на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, зростає кількість обстрілів позицій Об’єднаних сил для провокування вогню у відповідь, окупантами здійснюється демонстративне переміщення озброєння і військової техніки з тилових районів у райони передових позицій.

Водночас російськими пропагандистами активізовано розповсюдження фейкових повідомлень зі звинуваченнями підрозділів Об’єднаних сил у недотриманні режиму припинення вогню з метою дискредитації наших захисників.

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"Вчергове зазначимо, що українські захисники непохитно стоять на засадах виконання Мінських домовленостей і ніколи не застосовують зброю першими. Вогонь у відповідь на прицільні обстріли російсько-окупаційних військ ведеться виключно з легкого піхотного озброєння за підтвердження відсутності в секторі цивільних мирних мешканців та інфраструктури місцевого населення", - йдеться в повідомленні.