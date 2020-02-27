Сьогодні уряд припиняє "схематоз" з ПДВ, - Гончарук

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гочарук, передає Цензор.НЕТ.

"Ми "доженемо" всіх корупціонерів і "тіньових схемарів", де б вони не ховалися. Сьогодні Уряд припиняє схематоз із ПДВ. Позавчора ми почали перезавантаження ДФС, учора — Центренерго, сьогодні — припиняємо оборудки з ПДВ. Уряд ліквідує всі тіньові схеми, зокрема нечесні тендери чи податкові схеми", - написав Гончарук в фейсбуці.

Глава уряду зазначив, що "ліквідація тіньового ринку ПДВ дозволить державі економити 1-2 млрд гривень щомісяця".

"Майже щодня ми фіксуємо випадки, як хтось на місцях намагається збагатитися через оборудки. Один із прикладів — торік система моніторингу зупинила реєстрацію податкових накладних на близько 10 млрд гривень (0,56%). Зареєстрували після їхнього розгляду накладних лише на 3,4 млрд. Решту 6 млрд гривень просто намагалися з бюджету вкрасти. Ми з цими схемами боремося!" - стверджує Гончарук.

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"Сьогодні Нова податкова запустила оновлену систему моніторингу подакових ризиків при реєстрації податкових накладних з ПДВ. Ті, хто не платять податки, зустрічатимуть опір від держави. Їм працювати точно не буде комфортно. Уся "тінь" на наших ринках до кінця вже цього року має піти в історію. При цьому, український Уряд захищає чесний бізнес, який працює "в білу"", - додав прем'єр-міністр.