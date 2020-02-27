НАБУ вдруге зобов'язали розслідувати записи "Трубу прорвало", - адвокат Головань

Про це заявив адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань у своєму блозі у виданні "Українська правда", передає Цензор.НЕТ.

"НАБУ руками й копитами впирається, аби тільки не розслідувати записи "Трубу прорвало". Незаконно не реєстрували кримінальне провадження. Були примушені рішенням Вищого антикорупційного суду розпочати розслідування за фактом ймовірного можливого незаконного впливу Директора ДБР на слідчих для організації політичного переслідування П'ятого Президента України", - зазначив адвокат.



За його словами, зареєструвавши кримінальне провадження, чиновники НАБУ одразу почали саботаж розслідування і пошук способів те розслідування "поховати".



"Заважали клопотання адвокатів Петра Порошенка – потерпілого у справі. Тому 10.01.2019р. на світ з'явилася постанова детектива НАБУ про відмову у визнанні Петра Порошенка потерпілим. Ту постанову 28 січня 2020 р. скасував Вищий антикорупційний суд. Однак у НАБУ настільки бояться навіть підступитися до розслідування записів ймовірних розмов Труби з Богданом, Смирновим та іншими особами, що наплювали на ухвалу суду і 4 лютого 2020 року відмовили у визнанні Петра Порошенка потерпілим повторно", - уточнив адвокат.



Головань розповів, що вчора, 26 лютого, Вищий антикорупційний суд вдруге скасував відмову НАБУ визнати Петра Порошенка потерпілим.