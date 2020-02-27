Постраждалий у реанімації, опіки життю не загрожують, - Мендель про стан чоловіка, який вчинив самопідпал біля ОП

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила речниця президента Юлія Мендель у коментарі "Українській правді".

"Постраждалий перебуває у реанімаційному відділенні. Чоловік поводиться активно, говорить. Опіки не загрожують життю, йому роблять усі потрібні процедури задля якнайшвидшого одужання".

Мендель повідомила, що стосовно земельного питання, яке намагається вирішити постраждалий Олександр Бурлаков (розпаювання земель ДСП "Луч" ВАТ "Білопільський машинобудівний завод"), Офіс Президента України направив запит до Національної поліції та Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру з проханням у межах компетенції розглянути порушені заявником питання.

За наявності підстав відповідальних осіб просять вжити заходів реагування і про результати повідомити заявника та Офіс Президента.

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Також Офіс Президента звернувся до Сумської ОДА з проханням усебічно розглянути звернення Бурлакова, і в разі виявлення порушення його прав вжити заходів щодо їхнього поновлення.

Нагадаємо, 26 лютого біля Офісу Президента Володимира Зеленського чоловік підпалив себе. Правоохоронці, котрі забезпечували правопорядок під час акції протесту на Банковій, загасили полум'я та надали потерпілому первинну медичну допомогу.

Чоловік представився Олександром Бурлаковим із Сумської області. Він встиг розповісти журналістам, що не має стосунку до акцій протесту медпрацівників під ОПУ, а підпалив себе, щоб привернути увагу до своєї проблеми.