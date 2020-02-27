Коронавірус COVID-19: на КПВВ у зоні ООС почали перевіряти температуру особам, які прибувають з ОРДЛО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
"Обов'язкова температурна перевірка буде проводитись у всіх контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі операції Об'єднаних сил. Прикордонники разом з медичними працівниками перевірятимуть температуру у людей, що слідують з тимчасово окупованої території України.
За результатами температурного скринінгу громадяни, що недужають, будуть направлятись до установ охорони здоров'я", - йдеться в повідомленні.
Командування Об'єднаних сил просить громадян з розумінням поставитися до заходів, які введені в контрольних пунктах.