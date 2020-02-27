Чотирьох українців, які перебувають на борту лайнера Diamond Princess, госпіталізовано з діагнозом "коронавірус", - МЗС

Як інформує Цензор.НЕТ, це випливає з відповіді, яку видання "ГОРДОН" отримало від пресслужби МЗС України.
Загалом на борту судна перебувало 25 громадян України.
"Станом на 26 лютого 2020 року чотирьох громадянин України, у яких діагностовано наявність вірусу COVID-19, госпіталізовано до медичних закладів Токіо. Нині стан наших співвітчизників задовільний", - повідомили в МЗС.
Решта громадян України продовжують перебувати на борту Diamond Princess.
За інформацією посольства України в Японії, їм провели тестування на коронавірус, результати дослідження поки невідомі.
"Наші співвітчизники, які отримають позитивні результати тестів, будуть госпіталізовані в місцевих медичних закладах, (які отримали. - Ред.) негативні - продовжать карантин", - розповіли у відомстві.
Нагадаємо, на борту круїзного лайнера Diamond Princess, який став на рейд в японському порту Йокогама на початку лютого, було підтверджено 634 випадки зараження COVID-19.
На судні було 25 українців - всі члени екіпажу.
З 19 лютого пасажири почали залишати лайнер після двотижневого карантину. У багатьох після повернення на батьківщину виявили коронавірус. Щонайменше троє пасажирів Diamond Princess померли від ускладнень, викликаних коронавірусом.