Я не вірю, що Росія має намір завершити війну, - Волкер

Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Я не вірю, що Росія має намір завершити війну. Я думаю, що для них цілком комфортна нинішня ситуація. Через це, всі інші кроки щодо зміцнення України – у демократичній, політичній, економічній сферах, щодо побудови міцного, життєздатного й безпечного суспільства – це те, що зараз має найважливіше значення. Це також продемонструє президенту Путіну, що продовжувати окупацію частини України – не варте того", - сказав він.

Волкер зазначив, що президенту Володимиру Зеленському вдалося зайняти чітку позицію, заявивши про готовність йти на мирні ініціативи, яка не дозволила Росії вийти з-під міжнародного тиску. Те, що Зеленський заявив про готовність рухатися далі, викликало питання, що для цього готова зробити Москва. "І я думаю, це спрацювало", - сказав Волкер.

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