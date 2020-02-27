Термін обсервації евакуйованих з Уханя в Нових Санжарах продовжувати не плануємо, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу.

За його словами, варіант продовження обсервації залежить від рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Ми користуємося тільки інформацією ВООЗ. ... Як тільки ВООЗ перегляне терміни обсервації, ми теж переглянемо", - повідомив Ляшко.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

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