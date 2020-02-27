"Тігіпка буде призначено прем'єром або віцепрем'єром, хоча він зрадник і партнер Порошенка", - "слуга народу" Василевська-Смаглюк

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала нардепка від "Слуги народу", ексжурналістка "1+1" Ольга Василевська-Смаглюк, передає Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня я зустріла Сергія Тігіпка в Офісі Президента в ліфті. Він був з блокнотом, ручкою та у супроводі двох поважних людей з ОП. Про що можна говорити з Тігіпком у ліфті?

- Якими шляхами Ви тут?

- Працюємо. Інвестиції залучаємо.

- Вас уже можна привітати? - запитую.

Але тут ліфт приїхав. І я вийшла на третьому, а Сергій Леонідович поїхав на четвертий", - розповіла нардепка.

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"Сергій Тігіпко, вірогідно, таки стане прем’єр-міністром. Або першим віцепрем’єром з розширеними функціями. Поки Гончарук продовжить втрачати "ще один шанс", наданий Президентом", - акцентувала вона.

"Хто такий Сергій Тігіпко? Для людей з короткою пам’яттю - це, перш за все, бізнес-партнер та товариш Порошенка, котрий у невстановлений час у невстановленому місці придбав Ленінську кузню напередодні президентських виборів. Причому оборудка ця проходила непублічно. Скільки податків сплатили - невідомо. Ще рік тому Тігіпко тікав від цього запитання. Хоча відомого борця за інвестиції з державницьким підходом питання про податки взагалі не повинно ставити в глухий кут", - додала нардепка.

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"Взагалі тікати в ключовий момент - найхарактерніша риса цього досвідченого політика. Він втік від Януковича, коли в 2004 році запахло третім туром. За що, як розповідають нечисленні свідки пошепки, Янукович нібито вдався до свого улюбленого методу - фізичного виховання. Але повернувся до Януковича кілька років потому в Уряд Азарова. І ще привів за собою старого друга Порошенка на посаду очільника МЗС. А під час кривавих подій лютого 2014-го не прийшов у парламент, коли його всі шукали, щоб він привів свою групу проголосувати спільну заяву про припинення насилля. Тобто вчасно передбачити - характерна риса претендента. Якщо призначення Гончарука - вірного, але безтолкового - було помилкою, то чи не буде фатальним рекомендувати ВР розумного, але зрадливого? Той, кого знов доведеться шукати в ключовий для держави момент?" - резюмувала Василевська-Смаглюк.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський вибирає нового прем'єр-міністра. Сергія Тігіпка називають серед можливих кандидатів на посаду.





