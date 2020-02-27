Інфекційні бокси готові, проводимо температурний скринінг і відпрацьовуємо питання самоізоляції в квартирах, - Ляшко про вжиті заходи на випадок появи COVID-19 в Україні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на пресбрифінгу в Києві в четвер.

"Ми нагадуємо українцям, що на цей період, коли відбувається поширення коронавірусу в ЄС, прохання утриматися від поїздок до країн, де зафіксовано випадки передання всередині країни, з метою захисту свого здоров'я і запобігання потраплянню на територію України коронавірусної інфекції", - сказав він.

За його словами, стан здоров'я українки з підозрою на коронавірус в Італії задовільний.

"Сьогодні МЗС повідомив, що є підозра на коронавірусну інфекцію в українки. Її стан не критичний, загрози здоров'ю немає, вона перебуває в Неаполі в інфекційній лікарні. Її біоматеріали передали на дослідження", - сказав він.

Ляшко наголосив, що за минулу добу на пунктах пропуску і в аеропортах не ізольовано жодної людини.

"Ми продовжуємо температурний скринінг у пунктах пропуску та аеропортах міжнародного значення. Упродовж минулої доби скринінгом охоплено понад 75 тис. людей, і жодну людину не ізолювали в ізолятори або інфекційні стаціонари", - сказав він.

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Заступник міністра додав, що біоматеріали двох ізольованих у першу добу скринінгу направили до центральної лабораторії для діагностики коронавірусу.

"У першу добу ми ізолювали кількох людей. Наразі ми проводимо лабораторні дослідження в Центральній вірусологічній лабораторії в ЦГЗ щодо двох випадків підозри на нову коронавірусну інфекцію. Це дві людини з Чернівецької області (...) Сьогодні в нас будуть результати. Попередні дослідження на грип та грипоподібні захворювання дали негативні результати", - сказав він.

Крім цього, за словами заступника міністра, за результатами ранкового медогляду всі евакуйовані з Уханя, екіпаж і супровід здорові (загалом 103 особи, які перебувають на обсервації в Нових Санжарах Полтавської обл. - Ред).

Ляшко наголосив, що в Україні госпітальні бази готові на випадок поширення коронавірусу.

"Щодо готовності госпітальних баз: у кожному регіоні визначено по дві госпітальні бази та бригади "швидких", які викликатимуться на ці випадки. Ці госпітальні бази мають у структурі інфекційні бокси - їх близько 2,5 тис., а загалом у мережі інфекційних лікарень 12,5 тис. ліжок. Коли зростає кількість хворих, включатимуться перспективні плани перепрофілювання лікарень", - сказав він.

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"Ми наразі відпрацьовуємо питання самоізоляції в квартирах для хворих із симптомами (гострої респіраторної вірусної інфекції. – Ред.). Таку практику впровадила Німеччина. Потрібно відпрацювати питання, чи готова людина на самоізоляцію, чи немає критеріїв для госпіталізації. Тому більшість країн рекомендує людям самоізоляцію. Потрібно відпрацювати юридичні наслідки самоізоляції", - додав заступник міністра.

Ляшко додав, що обласні державні адміністрації подають до МОЗ інформацію про готовність до коронавірусу.

Наразі всі ОДА надають інформацію МОЗ про те, що було зроблено в підготовчому періоді для забезпечення системної готовності медзакладів і лабораторій на випадок поширення коронавірусу на території України.