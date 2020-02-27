Підвищення податку на доходи призведе до "тінізації" зарплат, - Маркарова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю Financial Club.

Коментуючи питання, що в Раді вже є законопроєкти про скасування військового збору і підвищення ПДФО для великих зарплат, міністерка заявила: "Звичайно, ми свою позицію демонструємо, в тому числі публічно. Коли бюджет ухвалено, не можна ухвалювати законопроєкти, які цей бюджет руйнують. Ми таке вже бачили в 2019 році, коли після ухвалення бюджету було надано пільгу для ввезення обладнання для альтернативної енергетики. Це завершилося недоотриманням близько 9 млрд грн. Тому скасування військового податку не підтримуємо. Але й підвищення ПДФО також не підтримуємо, тому що це не призведе до збільшення надходжень, а навпаки, коли бізнес зорієнтується, призведе до тінізації зарплат".

За її словами, в уряді хочуть стимулювати офіційне працевлаштування і збільшувати кількість робочих місць.

"Верховна Рада – законодавчий орган. Так, він продукує різні ідеї. У депутатів, тим паче профільного комітету, напевно, є своя точка зору, як це має відбуватися. Старт нашої спільної роботи з діагностики в тому числі узгодить наше ставлення до цих законопроєктів. Просто їх обговорення буде більш тривалим. До того ж Верховна Рада "зайшла в землю", ми бачимо, що це довгий процес", - зазначила вона.

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