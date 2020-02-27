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27.02.20 15:34

"Увертюри" Макрона на адресу Путіна можуть привести до зменшення тиску на Росію: для України склалася "підвішена" ситуація, - Волкер

Увертюри президента Франції Емманюеля Макрона на адресу президента РФ Володимира Путіна можуть привести до ослаблення тиску на Росію.

"Увертюри" Макрона на адресу Путіна можуть привести до зменшення тиску на Росію: для України склалася "підвішена" ситуація, - Волкер

Про це заявив колишній спецпосланець США по Україні Курт Волкер в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Наскільки я знаю, зараз обговорюється проведення (наступного – ред.) саміту в квітні. Але подивимось. Отже, щодо Німеччини й Франції. Німецька сторона, як на мене, добросовісно прагне продовжувати процес, й висловлює збалансовану точку зору, працюючи над тим, щоби посилити прогрес в імплементації Мінська. Франція, на мою думку, зосереджена більше на гуманітарних аспектах, заявивши, що саме це має бути пріоритетом", - розповів Волкер.

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"Втім зовсім недавно ми побачили, як президент Макрон робив "увертюри" на адресу президента Путіна. Гадаю, це є частиною його прагнення (французького президента – ред.) посилити свою лідерську роль у Європі, особливо в той час, коли роль канцлерки Меркель і ХДС (Християнсько-Демократичного Союзу – ред.) у Німеччині знижується. Отже, я вважаю, що для України склалася "підвішена" ситуація, яка може зрештою призвести до того, що тиск на Росію дещо зменшиться. Очевидно, це підсилюється й тим, що США впродовж кількох місяців не були дуже активним гравцем. Втім, сподіваюся, що після візиту держсекретаря Помпео (до Києва – ред.) ми побачимо відновлення участі Сполучених Штатів та їх залучення в цьому процесі на підтримку України. На мою думку, це допоможе компенсувати рівновагу", - резюмував Волкер.

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