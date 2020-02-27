"Увертюри" Макрона на адресу Путіна можуть привести до зменшення тиску на Росію: для України склалася "підвішена" ситуація, - Волкер

Про це заявив колишній спецпосланець США по Україні Курт Волкер в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Наскільки я знаю, зараз обговорюється проведення (наступного – ред.) саміту в квітні. Але подивимось. Отже, щодо Німеччини й Франції. Німецька сторона, як на мене, добросовісно прагне продовжувати процес, й висловлює збалансовану точку зору, працюючи над тим, щоби посилити прогрес в імплементації Мінська. Франція, на мою думку, зосереджена більше на гуманітарних аспектах, заявивши, що саме це має бути пріоритетом", - розповів Волкер.

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"Втім зовсім недавно ми побачили, як президент Макрон робив "увертюри" на адресу президента Путіна. Гадаю, це є частиною його прагнення (французького президента – ред.) посилити свою лідерську роль у Європі, особливо в той час, коли роль канцлерки Меркель і ХДС (Християнсько-Демократичного Союзу – ред.) у Німеччині знижується. Отже, я вважаю, що для України склалася "підвішена" ситуація, яка може зрештою призвести до того, що тиск на Росію дещо зменшиться. Очевидно, це підсилюється й тим, що США впродовж кількох місяців не були дуже активним гравцем. Втім, сподіваюся, що після візиту держсекретаря Помпео (до Києва – ред.) ми побачимо відновлення участі Сполучених Штатів та їх залучення в цьому процесі на підтримку України. На мою думку, це допоможе компенсувати рівновагу", - резюмував Волкер.