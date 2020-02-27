Співробітники "Укрзалізниці" вимірюють температуру пасажирів у зв'язку з поширенням у світі COVID-19

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Для недопущення поширення вірусу на шляху прямування поїздів здійснюється вимірювання температури тіла пасажирів", - сказано в повідомленні.

Крім цього, "Укрзалізниця" закупила 10 тис. респіраторів, 25 тис. оглядових рукавичок, понад 1 тис. захисних окулярів. Також закуповуються антисептик для рук, дезінфекційні засоби та захисні халати.

"Загалом на 19 вокзалах облаштовані медичні пункти, обладнані необхідним устаткуванням та протиепідемічним майном для тимчасової ізоляції хворих. Такі пункти розміщені на вокзалах станцій Київ-Пасажирський, Чоп, Хмельницький, Івано-Франківськ, Коломия, Суми, Херсон, Ужгород, Львів, Полтава-Південна, Вінниця, Жмеринка, Козятин, Миколаїв, Чернівці, Харків, Одеса, Дніпро, ім. Т. Шевченка", - додали в пресслужбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ розробило інструкції для українців, які їдуть до країн з випадками коронавірусу, - головний санлікар Ляшко

Ще на п’яти вокзалах організовані приміщення для тимчасової ізоляції осіб із симптомами респіраторних захворювань. Це вокзали станцій Запоріжжя-1, Рівне, Тернопіль, Фастів, Біла Церква.

"З наступного тижня по всій Україні розпочнуться тренінги для працівників Укрзалізниці, на яких буде опрацьовано алгоритм дій у випадку виявлення в поїздах та на вокзалах хворих із симптомами, характерними для 2019-nCoV", - додали в компанії.