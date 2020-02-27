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27.02.20 16:43

Нацрада ТРМ оштрафувала на 105 тис. телеканал Медведчука через висловлювання пропагандиста Коцаби

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зробила офіційне попередження і зобов'язала ТОВ "Новини 24 години" (телеканал NewsOne) сплатити штраф у розмірі 105,6 тисячі гривень.

Нацрада ТРМ оштрафувала на 105 тис. телеканал Медведчука через висловлювання пропагандиста Коцаби

Про це йдеться на сайті Нацради, інформує Цензор.НЕТ.

Підставою для такого рішення стали висловлювання пропагандиста Руслана Коцаби в передачі "Я так думаю" від 5 листопада.

Зазначається, що ведучий Коцаба неодноразово вдавався до маніпулювання фактами, поширював пропагандистські наративи, схожі на офіційну позицію країни-агресора Російської Федерації, а вся інформація подавалася тільки з однієї позиції.

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Серед іншого він говорив таке: "Незаконне збагачення і було метою цих євромайданівських бариг. А не якесь примарне європейське майбутнє, НАТО, Євросоюз і тому подібне. Відповідно, повсталий Донбас спробували втихомирити за допомогою танків і авіаційних бомб".

За рішенням Нацради телеканал NewsOne повинен заплатити штраф у розмірі 25% від ліцензійного збору - 105,6 тисячі гривень.

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