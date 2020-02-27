Нацрада ТРМ оштрафувала на 105 тис. телеканал Медведчука через висловлювання пропагандиста Коцаби

Про це йдеться на сайті Нацради, інформує Цензор.НЕТ.

Підставою для такого рішення стали висловлювання пропагандиста Руслана Коцаби в передачі "Я так думаю" від 5 листопада.

Зазначається, що ведучий Коцаба неодноразово вдавався до маніпулювання фактами, поширював пропагандистські наративи, схожі на офіційну позицію країни-агресора Російської Федерації, а вся інформація подавалася тільки з однієї позиції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ і Нацрада з телерадіомовлення припинили показ російських телеканалів у двох кафе на Чернігівщині

Серед іншого він говорив таке: "Незаконне збагачення і було метою цих євромайданівських бариг. А не якесь примарне європейське майбутнє, НАТО, Євросоюз і тому подібне. Відповідно, повсталий Донбас спробували втихомирити за допомогою танків і авіаційних бомб".

За рішенням Нацради телеканал NewsOne повинен заплатити штраф у розмірі 25% від ліцензійного збору - 105,6 тисячі гривень.