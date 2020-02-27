83% українців не бачать успіхів влади у боротьбі з топкорупцією, 70% - у припиненні війни на Донбасі, - опитування КМІС

Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.

"В оцінці успішності влади у справі вирішення конфлікту на Донбасі відбулося погіршення порівняно з груднем: тільки 25% опитаних вважають, що влада має успіхи (в грудні було 40%), а 70% - що успіхів немає (в грудні було 50%)", - сказано в дослідженні.

"Боротьба з корупцією у вищих ешелонах влади не має успіхів: так думають 83% учасників дослідження (в грудні було 76%), бачать успіх 12% (у грудні було 17%)", - додали в КМІС.

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"Більшість українців не бачить просування в розслідуванні резонансних кримінальних справ: так вважають 80% у лютому (у грудні було 71%), відзначають успіх тільки 11% (в грудні було 17%)", - сказано в дослідженні.

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З 21 по 25 лютого 2020 р КМІС провів опитування методом CATI (телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, що тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівнюються з результатами опитувань КМІС, які були проведені з 15 по 18 грудня, з 22 по 25 листопада, з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня і з 6 по 19 вересня 2019 року.