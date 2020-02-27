Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
27.02.20 17:29

На Черкащині затримано банду, яка на ходу викрадала вантажі з фур, - Нацполіція. ФОТО

У Черкаській області затримали групу осіб, які на ходу викрадали вантаж з фур.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Черкащині затримано банду, яка на ходу викрадала вантажі з фур, - Нацполіція 01

Протягом останнього часу до поліції Уманського району почали надходити повідомлення про вчинення крадіжок речей з автомобілів. Сьогодні вночі, під час проведення профілактичних заходів на автошляхах району, працівники поліції затримали групу осіб, які здійснювали крадіжку вантажу з фури, яка рухалася по дорозі.

На Черкащині затримано банду, яка на ходу викрадала вантажі з фур, - Нацполіція 02

До групи зловмисників входило три особи - дві дівчини та чоловік, який перебуває у розшуку за вчинення тяжкого злочину в іншій області. Зловмисники використовували потужний автомобіль іноземного виробництва та діяли за чітко спланованою схемою. Одна з жінок керувала автомобілем та тримала дистанцію між фурою та легковиком. Чоловік, під час руху, проникав в причіп вантажівки та викидав товар на дорогу. Жінки їхали слідом та збирали товар до свого автомобіля.

На Черкащині затримано банду, яка на ходу викрадала вантажі з фур, - Нацполіція 03

Також дивіться: Затримано групу шахраїв, які продавали на території України елітні автомобілі, взяті в оренду в країнах ЄС, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Черкащині затримано банду, яка на ходу викрадала вантажі з фур, - Нацполіція 04

Зловмисників затримано. Під час огляду, в їхньому автомобілі поліцейські виявили викрадений з вантажівки товар. Крім того, в автомобілі було виявлено обріз мисливської рушниці та набої до нього.

На Черкащині затримано банду, яка на ходу викрадала вантажі з фур, - Нацполіція 05

Речові докази та автомобіль зловмисників вилучено. За вказаним фактом Уманським районним відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Погоня, переслідування, ДТП: у Миколаєві затримали громадянина Грузії, який вкрав із машини барсетку, поки господар міняв колесо. ФОТО

Всіх учасників групи затримано відповідно до статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Правоохоронці перевіряють затриманих на причетність до аналогічних злочинів на території області.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100