Ізраїль заборонив в'їзд у країну іноземцям з Італії через спалах коронавірусу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляють у четвер ізраїльські ЗМІ.

Спочатку заборону хотіли ввести з 1 березня, однак тепер вирішено, що вона набирає сили 27 лютого. Це сталося у зв'язку з тим, що у ізраїльтянина, який повернувся з Мілана в Тель-Авів 23 лютого, виявили зараження коронавірусом. Його помістили в ізолятор у Рамат-Гані, проте до виявлення вірусу він чотири дні вільно переміщався країною, і не виключається, що міг заразити інших людей.

Крім того, МОЗ Ізраїлю заявив, що всі, хто прибули до Ізраїлю тим самим рейсом, що й заражений, мають залишатися на карантині 14 днів, починаючи з дати прибуття з Італії.

Ізраїльський національний авіаперевізник El Al оголосив про припинення всіх перельотів в Італію і Таїланд, а запуск прямого рейсу в Токіо відкладається до квітня. Раніше авіакомпанія збиралася запустити цей рейс 11 березня. Рейси до Пекіна і Гонконга припинено до травня.

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