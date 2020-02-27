Заміна половини членів комісії в 179 окрузі може означати підготовку до зриву виборів, - КВУ

Про це йдеться в заяві, опублікованій на офіційному сайті організації, інформує Цензор.НЕТ.

КВУ повідомляє, що 24 лютого було прийнято Постанову ЦВК, якою була замінена половина членів комісії та її голови в 179 окрузі.

"Зокрема, достроково було припинено повноваження голови та члена комісії від політичної партії "Слуга Народу", а також замінено чотирьох членів комісії, включених до складу ОВК за поданням голови ЦВК. КВУ зазначає, що заміни членів комісій від політичних партій, які висунули кандидата, є звичайною практикою і часто можуть свідчити, що той чи інший член комісії не демонструє достатньої лояльності до партії, яка висунула його. Однак заміни членів комісії з боку ЦВК є менш частою практикою і можуть в кликати непорозуміння", - зазначають автори заяви.

Особливе непорозуміння для КВУ викликає синхронність заміни в складі комісії як з боку однієї з політичних партій, так і з боку ЦВК.

"КВУ нагадує, що прецеденти використання технології зриву виборів вже мали місце в Україні раніше. Зокрема, в 2012 році ЦВК прийняла рішення про неможливість встановити результати на 5 виборчих округах", - повідомляється в заяві.

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КВУ висловив стурбованість ситуацією, що склалася в 179 окрузі, і закликав новопризначених членів окружної виборчої комісії до належного виконання своїх обов'язків і безумовному дотримання норм чинного законодавства.

"Одночасно КВУ звертається до представників міжнародних організацій та іноземних держав приділити належну увагу виборам у 179 окрузі та стежити за дотриманням принципів вільного, чесного і демократичного голосування", - резюмується в заяві.