Затверджено конкурсну комісію, яка сформує Раду громадського контролю ДБР. ДОКУМЕНТ

Про це в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова повідомила на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Рада громадського контролю при ДБР - це орган, який має потужні функції, і від настрою (наголос на "о"), сили і щирості намірів його членів напряму залежить успіх ДБР. Тож зустрічайте - конкурсна комісія, на плечі якої покладено знайти нам таку РГК", - зазначила Венедіктова.
До складу комісії увійшли:
- Козаченко Тетяна - президент "Юридичної компанії "Капітал". Голова Громадської ради з питань люстрації при Міністерстві юстиції, член РГК при НАБУ.
- Сущенко Володимир - голова правління ГО "Експертний центр з прав людини", науковий консультант з правових питань ГО "Український центр економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова/Центр Разумкова".
- Бутусов Юрій - головний редактор "Цензор.NET". Громадський діяч.
- Маселко Роман - член правління ГО "Всеукраїнське об‘єднання "Автомайдан", ГО "Фундація DEJURE", ГО "Секретаріат РГК". Був членом ради громадського контролю при НАБУ. Є членом Громадської ради доброчесності.
- Пехно Василь - редактор програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"Ми отримали 31 заявку на участь і я дякую кожному небайдужому громадянину, який вирішив спробувати себе у цій часо- та енергійнозатратній справі!" - додала Венедіктова.