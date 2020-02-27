Антимонопольний комітет надав дозвіл на концесію порту "Ольвія"

Про це повідомляється на сайті АМКУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що важливою умовою концесійного договору щодо порту "Ольвія" стала необхідність отримання дозволу АМКУ на концентрацію.

"З огляду на те, що концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, АМКУ надав дозвіл на заявлену концентрацію", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, катарська компанія QTerminals виграла конкурс із концесії майна державного підприємства "Стивідорна компанія "Ольвія".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конкурс на концесію порту "Ольвія" виграла катарська компанія QTerminals, яка має намір вкласти 3,4 млрд грн в розвиток порту. ВIДЕО