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27.02.20 19:13

Заступника начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ підозрюють у привласненні 0,6 млн грн, - ДБР. ФОТО

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступнику начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ в привласненні і заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Заступника начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ підозрюють у привласненні 0,6 млн грн, - ДБР 01

Слідством встановлено, що військовий чиновник, будучи тимчасово виконуючим обов'язки директора одного з державних підприємств Міністерства оборони України, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив майно і заволодів грошовими коштами підприємства, які виділялися для будівництва житла для військовослужбовців.

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Зокрема, заволодів 482 тис. гривень під виглядом безвідсоткової фінансової позики від підприємства, а також привласнв будівельні матеріали й автомобільні шини на загальну суму понад 130 тис. гривень.

У разі доведення провини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

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