Заступника начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ підозрюють у привласненні 0,6 млн грн, - ДБР. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що військовий чиновник, будучи тимчасово виконуючим обов'язки директора одного з державних підприємств Міністерства оборони України, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив майно і заволодів грошовими коштами підприємства, які виділялися для будівництва житла для військовослужбовців.

Читайте також: Чиновники "Київміськсвітло" підозрюються в розкраданні 23 млн під час закупівлі ламп для вуличного освітлення

Зокрема, заволодів 482 тис. гривень під виглядом безвідсоткової фінансової позики від підприємства, а також привласнв будівельні матеріали й автомобільні шини на загальну суму понад 130 тис. гривень.

У разі доведення провини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років із конфіскацією майна.