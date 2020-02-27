Від початку доби 27 лютого один воїн загинув, одного поранено, ворог 5 разів порушив перемир'я, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил, а саме:
- поблизу населеного пункту Новомихайлівка - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поруч із Красногорівкою - зі станкового протитанкового гранатомета ворог зробив 6 пострілів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив три обстріли наших позицій, а саме:
- двічі неподалік Новотошківського - зі 120-мм мінометів противник випустив по наших захисниках 30 мін, а також вів вогонь із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поруч з Оріховим - із міномета калібру 120 мм - 3 міни.
27 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і ще один зазнав поранення".