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27.02.20 19:40

Від початку доби 27 лютого один воїн загинув, одного поранено, ворог 5 разів порушив перемир'я, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Від початку доби 27 лютого один воїн загинув, одного поранено, ворог 5 разів порушив перемир'я, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил, а саме:

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив три обстріли наших позицій, а саме:

27 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і ще один зазнав поранення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби найманці РФ не порушували режиму припинення вогню на Донбасі, - Міноборони

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