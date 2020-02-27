Зеленський ввів у дію рішення РНБО про держоборонзамовлення на три роки

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №59 від 27 лютого, опублікованому на офіційному сайті Глави держави.
Сам документ частково засекречено.
Кабінету міністрів доручено не допускати зменшення затверджених видатків і забезпечити фінансування пріоритетних проєктів, зокрема з розвитку ракетного озброєння. Також уряду доручено проаналізувати виконання державних контрактів і використання коштів державного оборонного замовлення в 2019 році і вжити заходів щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили неналежне виконання затверджених показників.
До 1 червня Кабмін має внести в РНБО стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу.