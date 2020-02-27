Сутички в Жмеринській міськраді: затримано 19 осіб, поліція відкрила 2 провадження, - Клименко

Про це заявив глава Національної поліції України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на управління комунікації Нацполіції.

Серед затриманих - лідери громадських об'єднань "Едельвейс" і "Національні дружини".

"Внаслідок протиправних дій 8 поліцейських із тілесними ушкодженнями звернулися по медичну допомогу, трьох із них - госпіталізовано. Моя позиція як керівника відомства чітка і принципова: молоді люди, які застосували силу до депутатів Жмеринської міської ради та до поліцейських під час виконання службових обов'язків, будуть нести кримінальну відповідальність", - заявив глава Нацполіції України.

Клименко підкреслив, що вважає неприпустимим застосування сили до співробітників поліції і депутатського корпусу з боку осіб, які "таким чином намагаються досягти поставлених цілей".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вибиті вікна, димові шашки, кров і крики: поліція затримала 11 осіб, що напали на міськраду Жмеринки, 12 - постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Висловлювання вимог або відстоювання інтересів має відбуватися виключно в правовому полі. Тому на будь-які методи поліція негайно реагуватиме, як це передбачено законом України "Про Національну поліцію", - додав Клименко.

Кримінальні провадження відкрито за двома ст. Кримінального кодексу України: ч.4 ст.296 (хуліганство) і ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 лютого невідомі в масках увірвалися в будівлю міської ради Жмеринки і спробували зірвати проведення сесії. Зловмисники кидали каміння і димові шашки, пошкодили вхідні двері і меблі в приміщенні, розбили вікна.