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27.02.20 21:26

"Чорні лісоруби" з Рівненщини незаконно рубали дуби в Пущі-Водиці і Межигір'ї, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зловмисники вивозили деревину в Рівному, пиляли на дошки і продавали по $500 за кубометр. У поліції підрахували, що всього вони заподіяли шкоди на 1 млн гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

За даними слідства, "чорні лісоруби" незаконно видобували деревину на території Межигірського лісництва та ландшафтного заказника місцевого значення "Пуща Водиця". Зловмисників затримали, коли вони везли деревину з Київської області до Рівного.

Чорні лісоруби з Рівненщини незаконно рубали дуби в Пущі-Водиці і Межигірї, - поліція 01Чорні лісоруби з Рівненщини незаконно рубали дуби в Пущі-Водиці і Межигірї, - поліція 02

"З метою конспірації ретельно планували кожен вихід на "роботу" і планували маршрути вивезення деревини породи "дуб". Склад зберігання був у м.Рівне. В подальшому реалізовували деревину за ціною 500 доларів США за кубічний метр", - сказано в повідомленні.

Поліцейські конфіскували колоди, обладнання, чорнові записи.

Чорні лісоруби з Рівненщини незаконно рубали дуби в Пущі-Водиці і Межигірї, - поліція 03Чорні лісоруби з Рівненщини незаконно рубали дуби в Пущі-Водиці і Межигірї, - поліція 04Чорні лісоруби з Рівненщини незаконно рубали дуби в Пущі-Водиці і Межигірї, - поліція 05Чорні лісоруби з Рівненщини незаконно рубали дуби в Пущі-Водиці і Межигірї, - поліція 06

Затримано 8 членів угруповання. П'ятьом із них повідомили про підозру за ч. 2 ст. 246 (Незаконна вирубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України, а трьом - за ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 КК України.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до семи років.

"Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, зокрема перевіряються посадові особи лісових господарств", - додали в поліції.


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