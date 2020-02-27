Віцепрезидентка Ірану заразилася коронавірусом, а колишній посол помер від нього

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Анадолу, про це іранському інформагентству IRNA повідомила радниця віцепрезидентки Феріба Ібтіхадж.
За її словами, тести на коронавірус COVID-19 в Ебтекар дали позитивний результат. Ібтіхадж зазначила, що Ебтекар перебуває під карантином у себе вдома.
Все оточення віцепрезидента здало тести на наявність коронавірусу нового типу, результати будуть відомі в суботу, 29 лютого.
Також повідомляється, що колишній посол Ірану в Ватикані 81-річний Хаді Хосровшахі помер від коронавірусної інфекції.
Згідно з напівофіційним інформаційним агентством Tasnim, 81-річний священнослужитель помер у лікарні в Ірані.
Нагадаємо, що Іран - одне з трьох нових вогнищ епідемії коронавірусної хвороби COVID-19 разом з Італією і Південною Кореєю. Станом на 27 лютого, кількість загиблих від коронавірусу в країні становила 26 осіб, у 245 іранців підтвердили наявність COVID-19.
Раніше повідомлялося, що коронавірусом заразився заступник глави міністерства охорони здоров'я Ірану Ірадж Харірчі.