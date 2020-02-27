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27.02.20 22:53

У 2020 році для ЗСУ закуплять 21 мобільний банно-пральний комплекс, - Міноборони. ФОТО

Державне оборонне замовлення у 2020 році передбачає закупівлю для армії мобільних комплексів банно-прального обслуговування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

У 2020 році для ЗСУ закуплять 21 мобільний банно-пральний комплекс, - Міноборони 01

"Для покращення побутових умов особового складу ЗС України, впродовж поточного року очікується постачання з промисловості ще 21 одиниці мобільних банно-пральних комплексів. Крім того, планується завершити випробування нового зразка мобільного банно-прального модуля", - повідомив начальник управління забезпечення технічними засобами та майном Центрального управління речового забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ полковник Віталій Вознюк.

У 2020 році для ЗСУ закуплять 21 мобільний банно-пральний комплекс, - Міноборони 02

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У 2020 році для ЗСУ закуплять 21 мобільний банно-пральний комплекс, - Міноборони 03

За його словами, банно-пральні комплекси відповідають сучасним гігієнічним і санітарним нормам та дозволяють військовим на передовій випрати, висушити, попрасувати одяг і помитися. Вони розміщені на шасі автомобіля КрАЗ з причепом, та мають два відділення: лазневий модуль з душовою кімнатою й відділення для прання, сушіння і прасування натільної білизни й одягу.

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