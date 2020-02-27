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27.02.20 23:17

Торік за кордоном навчалися 219 представників ЗСУ, - Генштаб

У 2019 за кордоном пройшли навчання 219 представників Збройних Сил України.

Торік за кордоном навчалися 219 представників ЗСУ, - Генштаб

Про це повідомили в Головному управлінні персоналу Генерального штабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Щороку, за умови підтвердження навчальних місць приймаючими сторонами, в інших країнах вчаться від 150 до 220 осіб.

У 2019 році в навчальних закладах іноземних держав із терміном навчання більше 2 місяців навчалися 219 осіб. З них - 148 офіцерів, 40 сержантів і солдатів, 25 курсантів та 6 працівників ЗСУ.

З цього переліку на вивчення іноземних мов було направлено 66 осіб, для проходження стажування - 37, а для навчання на професійних курсах - 95.

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