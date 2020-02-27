Посольство Польщі спростовує інформацію про коронавірус в Лодзі

Про це посольство Польщі в Україні повідомляє в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Всупереч інформації, поданій деякими українськими виданнями, Посольство Польщі в Києві виразно підкреслює, що досі не зафіксовано жодного випадку захворювання коронавірусом у Польщі", - сказано в повідомленні.

При цьому дипломати посилаються на дані міністерства охорони здоров'я Польщі.

Раніше ЗМІ повідомили, що в польському місті Лодзь нібито зафіксували перший випадок зараження коронавірусом з Китаю. Тоді журналісти писали, що вірус виявлено у 25-річної дівчини, що повернулася на батьківщину після місяця в Таїланді.

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