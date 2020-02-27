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27.02.20 23:32

Глава Генштабу Хомчак не подавав рапорт про відставку і немає конфліктних ситуацій, які можуть її спровокувати, - Бутусов

Начальник Генерального штабу-головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак не подавав рапорту про відставку, і на даний момент немає жодних конфліктних ситуацій, які могли б цю відставку викликати.

Глава Генштабу Хомчак не подавав рапорт про відставку і немає конфліктних ситуацій, які можуть її спровокувати, - Бутусов

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Однак в 2020-му році буде проведено поділ посад - посади начальника ГШ і Головнокомандувача будуть розділені. В управлінні військами ключовою буде посада Головнокомандувача, і очікується, що цю посаду отримає Хомчак. Начальник Генштабу триматиме в руках функції планування, науки, адміністрування, а Головнокомандувач ЗСУ керуватиме Об'єднаним оперативним командуванням, яке вже створено, і здійснюватиме оперативне управління військами.

Вкидання інформації про відставку - це фейки, які охоче тиражуються російськими ЗМІ і їхніми філіями в Україні, противник у своїй типовій манері роздуває якісь проблеми і конфлікти в Україні, граючи на внутрішньополітичну дестабілізацію".

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