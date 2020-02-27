РНБО представив 8 правил для запобігання поширенню коронавірусу

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба РНБО в Facebook.

Зокрема, РНБО опублікувала список із восьми правил, дотримуючись яких можна убезпечити себе від захворювання коронавірусом:

Мийте руки із засобами дезінфекції. Необхідно мити руки з милом упродовж мінімум 20 секунд або із дезінфекційним засобом, який містить 60% спирту. Уникайте близьких контактів. Дотримуйтесь дистанції не менше двох метрів від людини, яка кашляє, чхає, має підвищену температуру. Не торкайтеся руками до очей, носа, рота. Кашляйте/чхайте на внутрішню частину ліктя. Не вживайте антибіотиків чи противірусних препаратів, оскільки поки немає наукового підтвердження, що вони запобігають зараженню коронавірусом. Мийте поверхні із засобами дезінфекції: відбілювач, хлор, розчинники, оцтова кислота і хлороформ, 75% етанол. Використовуйте маску, але тільки в тому випадку, якщо є підозра на контакт із коронавірусом, або для допомоги хворій людині. Тим, хто був у КНР, або в інших країнах, де зареєстровані спалахи коронавірусу, потрібно зателефонувати на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я 0800 505201, щоб отримати інформацію про подальші дії.

Також у РНБО закликали звернутися на "гарячу лінію" всіх громадян, що мають симптоми захворювання (підвищену температуру, кашель, утруднене дихання, болі в м'язах), хто був у Китаї чи контактував з громадянами, які прибули з КНР, а також інших країн, де зафіксовано випадки масового захворювання за останні 14 днів. Телефон "гарячої лінії" - 0-800-505-201.