У березні заплановано всеукраїнський марафон із висадки 10 млн дерев упродовж тижня, - Міненергетики

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

21 березня, в Міжнародний день лісів планують висадити 5 млн дерев. З 21 до 29 березня відбудеться тижневий "Марафон висадки лісу", впродовж якого обіцяють висадити 10 млн дерев.

Акція відбудеться в усіх областях України, кожен охочий може приєднатися до неї і висадити одно-дворічні саджанці. Зробити це можна буде після короткого інструктажу від професійних лісівників.

Про місця проведення акції буде додатково повідомлено в ЗМІ і на сайтах державних лісогосподарських підприємств, обласних управлінь лісового та мисливського господарства.

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