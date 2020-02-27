Телеканал для окупованих територій не зможе почати роботу 1 березня, у нього немає ліцензії, - Костинський

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі сайту "Детектор медіа" заявив член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський.

За його словами, отримання ліцензії і дозволу на мовлення каналу, створеного на базі UATV, може зайняти кілька тижнів.

"У Нацраді ми ще нічого не знаємо про те, яким буде новий телеканал. Восени у нас була комунікація, що Міністерство культури, молоді і спорту має намір створити такий телеканал, - поки ми чекаємо. Для того, щоб цей телеканал почав мовлення, він має отримати ліцензію Національної ради і дозвіл на тимчасове мовлення. Поки UATV за отриманням дозвільних документів не звертався", - зазначив Костинський.

За його словами, зараз уздовж лінії розмежування на Донбасі встановлюються потужні цифрові передавачі. З них, зокрема, здійснюватиме мовлення і канал для ОРДЛО.

Тимчасово окуповані території отримуватимуть сигнал нового телеканалу з Волновахи, Гірника (Донецька область), Бахмутівки і Камишевахи (Луганська область); для жителів підконтрольних територій і населених пунктів на лінії розмежування телеканал мовитиме з Краматорська, Широкого Донецької області, а також зі Старобільська Луганської області.

Водночас є невелика проблема з мовленням на територію Криму, визнав Костинський. У Чаплинці і Чонгарі Херсонської області передавачі необхідної потужності ще не встановлено.

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